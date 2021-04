Kürzlich initierte die Denkfabrik Erkenbrand aus den Niederlanden eine Live-Sendung zum aktuellen Stand des Konflikts in Syrien und die Zukunftsaussichten für das Land. Hierzu interviewten eine Gruppe europäischer Nationalisten den syrischen Politiker Tarek al Ahmad. Al Ahmad vertritt die Syrian Social Nationalist Party (SSNP), die zweitgrößte Partei in Syrien, und er wird über die Situation in Syrien und die Zukunft des Landes nach dem gescheiterten, von den USA unterstützten Aufstand sprechen, der großes Leid im Land verursacht hat. Neben Mark Collett von der British Patriotic Alternative nahmen der Führer der nordischen Widerstandsbewegung, Simon Lindberg und Daniel Conversano von der französischen Gruppe Les Braves, teil. Die Diskussionsrunde wurde in englischer Sprache geführt. Hier gehts zur Diskussionsrunde “Der aktuelle Stand des Konflikts in Syrien”