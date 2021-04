Düsseldorf fährt nach Zwickau!

Am 1. Mai 2021 wird unser nationales und soziales Aktionsbündnis unter dem Motto „Ein Volk will Zukunft! – Heimat bewahren! – Überfremdung stoppen! Kapitalismus zerschlagen!” in Zwickau auf die Straße gehen.

Auch in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt wird mobilisiert! Rund um die Zentralen der Arbeiterverräter und im Hauptbahnhof Düsseldorf verteilten Aktivisten unserer Partei „Der III. Weg“ vom Stützpunkt Rheinland zahlreiche Flugblätter zum Arbeiterkampftag 2021.

Schluss mit dem Raubtierkapitalismus!

Wir fordern die Schaffung eines Deutschen Sozialismus fernab von ausbeuterischem Kapitalismus sowie gleichmacherischem Kommunismus!

Dafür werden auch die Aktivisten aus Düsseldorf am 1. Mai in Zwickau auf die Straße gehen.

Schließe dich an, sei auch Du am 1. Mai dabei und unterstütze unsere große Demonstration. Beginn wird um 11 Uhr auf dem Platz der Völkerfreundschaft sein.

Alle weiteren Informationen finden sich HIER.