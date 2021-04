Am Nachmittag des 24. April verteilten Aktivisten unserer Bewegung tausende Flugblätter in der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart, um für den diesjährigen Arbeiterkampftag in Zwickau zu werben. Zu den Mobilisierungsschriften wurden auch Flugblätter zum Thema “Mietwahnsinn stoppen!” an die Anwohner des Stadtteils Fasanenhof verteilt.