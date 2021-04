Familie – Heimat – Tradition auf Usedom

Auch im Jahr 2021 verliefen unter diesen drei Grundsätzen die Ostertage auf Usedom.

Im familiären Kreis traf man sich zu Beginn der Osterfeiertage und führte eine entspannte Wanderung auf Usedom durch. Das Hauptaugenmerk wurde an diesem Tag auf die Kinder gelegt, die gerade in Corona-Zeiten viel zu kurz kommen wenn es um effiziente Freizeitgestaltung geht.

Neben dem Kennenlernen und Entdecken der eigenen Heimat, fanden unsere Sprösslinge auch immer wieder eine leckere Kleinigkeit die am Wegesrand versteckt war.

Die Älteren konnten derweil einiges an neuem Wissen rund um die Natur mitnehmen. Im Gesteinsgarten Neupudagla gab es vieles zur Entstehung der Insel Usedom zu erfahren, was selbst den ein oder anderen Usedomer noch überrascht hatte. Ein Besuch lohnt sich also immer. Den gemütlichen Abschluss bildete ein gemeinsames Essen mit warmem Tee und einem Hefezopf der traditionell zusammen verspeist wird.

Am Sonnabend gingen unsere Aktivisten vom “Der III. Weg” Pommern schon früh los um etliche Infoblätter zum 1. Mai zu verteilen. Unter dem Motto “Ein Volk will Zukunft” sammelt sich das nationalrevolutionäre Deutschland dieses Jahr im sächsischen Zwickau, um gemeinsam auf die Straße zu gehen. Auch unsere Mitglieder aus Pommern und Mecklenburg werden am Arbeiterkampftag nach Zwickau reisen. Ein ausführlicher Bericht hierzu folgt noch.

Am Ostersonntag sowie am Ostermontag wurden kleinere Müllsammlungen in der freien Natur durchgeführt. “Umweltschutz ist Heimatschutz” heißt hier treffend die Devise und leider konnten auch dieses Mal wieder viel zu viele volle Müllsäcke entsorgt werden. Es ist jedes mal niederschmetternd zu sehen, wie unachtsam der Mensch mit der Natur umgeht und welch unliebsame Zeugen seiner Existenz in Wald und Wiese zurück bleiben, ist beschämend.

Am Ostermontag begleiteten unsere Aktivisten wiederholt die sogenannten Coronaproteste in der Region, um auch hier unsere nationalrevolutionären Ansichten zu vertreten.

Es ist nun bereits das dritte Jahr, dass unsere Unterstützer in Pommern im kleinen Rahmen unter den Leitlinien “Familie – Heimat – Tradition” die Ostertage so verbracht haben und sich nicht wie die Masse dem herrschenden Konsumwahnsinn unterwerfen. Die Heimat den Kindern und traditionellen Gesichtspunkten näher bringen, mit den Liebsten die Natur kennen und lieben lernen, was kann es schöneres geben in einer Welt, die sich fast ausschließlich für tote, leblose Sachen zu begeistern weiß? Unsere lebensbejahende Weltanschauung leitet uns Tag ein Tag aus und lenkt unsere Geschicke.