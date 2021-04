Gegen Sonderrechte für Geimpfte und Repression – Spontane Verteilaktion in Halle Saale

Im Halleschen Stadtteil Paulus-Viertel verteilten Aktivisten des Stützpunktes Mittelland unserer Partei “Der III Weg” spontan hunderte Flugblätter. Zuvor wurden zwei angemeldete Kundgebungen gegen die Corona-Diktatur durch Polizeikräfte verhindert.

Lockdown und Sonderrechte

Dieses Mal richtete sich die Information unserer nationalrevolutionären Partei “Der III. Weg” gegen eine Corona-Impfpflicht, welche eingeführt werden soll.

Nicht auf Langzeitfolgen getestete Impfstoffe sollen massenhaft geimpft werden. Wer geimpft ist, kann auf Sonderrechte hoffen. Gleichzeitig werden weitere Verschärfungen des Infektionsschutzgesetz diskutiert.

Die Bundesregierung will mit einer Corona-Notbremse im Infektionsschutzgesetz den Lockdown ab der 100er-Inzidenz verbindlich vorschreiben. Zu den Maßnahmen zählen Ausgangssperren und Ladenschließungen. Bürger- und Freiheitsrechte werden weiter brutal beschnitten. Die wirtschaftlichen Existenzgrundlagen und unser aller Rechte werden durch die etablierten Parteien vernichtet.

Aktion gegen Repression

Das System hat mit 1.700 Polizeikräften am Samstag in Leipzig und Halle zwei geplante „Querdenken“-Kundgebungen verhindert.

Durch Straßensperren war die Versammlung auf dem Augustusplatz in Leipzig verhindert worden. Eine daraufhin kurzfristig anberaumte Ausweichkundgebung der „Querdenker“ im benachbarten Halle wurde ebenfalls verboten und mit Wasserwerfern und Räumpanzern gesprengt.

Ein Polizeihubschrauber flog über der Stadt. Augenzeugen berichten davon, dass Polizeikräfte den Marktplatz von Halle mit vier Wasserwerfern und mehreren Räumpanzern umstellten und zahlreiche Polizeikräfte in Kampfmontur einzelne Menschengruppen, die sich vor Ort versammelt hatten, davon jagten.

Die Szenen auf dem Markt waren für nationalrevolutionäre Kräfte unserer Partei “Der III. Weg” Grund genug für einen spontanen Rundgang durch das links-grün-geprägte Paulus-Viertel in Halle. Und so ging es vom Markt in das selbsternannte “Antifa-Areal”.

In diesem wurden unzählige linksextreme Propagandaträger entfernt und hunderte Flugblätter unserer Partei “Der III. Weg” verteilt.

Für ein Ende des Corona-Wahnsinns

Unsere Partei “Der III. Weg” steht für ein sofortiges Ende des Corona-Wahnsinns und der absurden Maßnahmen gegen unser Volk. Genug ist genug.

Mit einem 10-Punkte-Plan steht unsere Partei “Der III. Weg” für ein Programm zur Beendigung der Corona-Krise und dem Erhalt unserer Volksgesundheit.