Griechischer Europaabgeordneter Yannis Lagos in Brüssel verhaftet

In einer geheimen Abstimmung im Europaparlament stimmten am Montag Abend 658 Europaabgeordnete für die Aufhebung der Immunität des griechischen Europaabgeordneten Ioannis Lagos. Lediglich 25 Abgeordnete stimmten dagegen. Lagos war früher ein führendes Mitglied der griechischen NS-Partei Chrysi Avgi (Goldene Morgenröte). Der fraktionslose nationalistische Europaabgeordnete wurde wenig später nach der Abstimmung von der Polizei auf Basis eines internationalen Haftbefehls in Brüssel verhaftet. In Griechenland erwartet Lagos eine 13-jährige Haftstrafe, da er Mitglied in der als krimineller Vereinigung eingestuften Partei Goldene Morgenröte galt. Medienberichte aus Griechenland deuten aktuell darauf hin, dass Lagos wohl versuchen wird, beim belgischen Gerichtshof gegen den Haftbefehl Berufung einzulegen.

