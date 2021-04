Großverteilung in Schwedt

Um unser soziales Engagement in Schwedt weiter voranzutreiben, haben uckermärkische Aktivisten unserer Partei “Der III. Weg” großflächig im Stadtgebiet auf die bundesweite Kampagne “Hilfe für Deutsche – vom Ich zum WIR !” aufmerksam gemacht. 5.000 Infokarten wurden hierfür in verschiedenen Stadtteilen an die Bevölkerung verteilt. Vorgestellt wurde hierbei unsere kostenlose Kleiderausgabe an in Not geratene Landsleute, die in Schwedt schon mehrmals durchgeführt wurde. Ein ausführlicher Bericht folgt.