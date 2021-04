Magdeburger durch Messerangriff eines mutmaßlichen Ausländers schwer verletzt

Ein arabisch aussehender Mann soll in Magdeburg einen Deutschen schwer verletzt haben.

Stichverletzungen

In Magdeburg wurde auf der Ringbrücke am Kirschweg im Stadtteil Reform ein 36-jähriger Mann schwer verletzt. Das Opfer musste mit einer Stichverletzung im Oberkörperbereich in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Laut Meldungen der Polizei gab es zunächst eine verbale Auseinandersetzung, danach wurde dem Opfer eine Stichverletzung zugefügt. Der flüchtige Täter wird als ca. 16 bis 20 Jahre alt, ca. 170 cm bis 180 cm groß, mit schlanker Statur und einer kurzen “Topfschnittfrisur“ mit Locken beschrieben. Er soll ein arabisches Aussehen haben.

Viele blutige Einzelfälle

Hinter diesen blutigen Einzelfällen steht unermesslich viel Leid für die Opfer von Gewaltstraftaten, von Vergewaltigungen und Mord. Zahllose Familien bleiben in Schmerz und Angst zurück. All zu oft wäre dieses Leid vermeidbar gewesen.

Unsere Partei „Der III. Weg“ steht ohne Kompromisse für den Schutz des deutschen Volkes und fordert daher nicht nur die konsequente Schließung der Grenzen sowie einen Einwanderungsstopp, sondern auch die sofortige Ausweisung von kriminellen Ausländern.