In Braunschweig ist man von den Repressionen der Corona-Politik wenig beeindruckt. Das Verbot unserer Demonstration am 1. Mai in Zwickau und die gestrige Veröffentlichung, sich in Leipzig offen dem linken Terror entgegenzustellen, motivierte die Aktivisten zusätzlich, weiterhin die Werbetrommel zu drehen und auf unsere nationalrevolutionäre Forderungen aufmerksam zu machen.

Nun gilt: Am 1. Mai auf nach Leipzig, um unseren gerechten Zorn und unsere Wut auf die Straße zu tragen!