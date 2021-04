Sing mit, Kamerad! Die Trommel schlägt und schmettert

Das Lied “Die Trommel schlägt und schmettert” basiert vermutlich auf einer Melodie aus dem Jahr 1738 und wurde von Karl Seidelmann (* 9. Juli 1899 in Augsburg; † 30. März 1979 in Marburg) getextet. Karl Seidelmann war ein deutscher Reformpädagoge, Professor für Erziehungswissenschaft, Pfadfinder-Funktionär, sowie Lieder- und Sachbuchautor in der Tradition der bündischen Jugend.

Liedtext “Die Trommel schlägt und schmettert”

1. Die Trommel schlägt und schmettert

rataplan, dondiribon

der Hauptmann murrt und wettert

rataplan, dondiribon

Fahnen knattern hell,

wehen in dem Wind,

frisch voran Gesell

komm mit uns geschwind,

es gilt die neue Welt.

2. Die neue Zeit kommt morgen

rataplan don diri don

Soldat kennt keine Sorgen

rataplan don diri don

Hinter uns vergeht

was noch gestern galt,

Rote Sonne steht

abends überm Wald,

und morgen ist neue Zeit.

3. Die Nacht steht schwarz im Dunkeln

rataplan don diri don

doch unsre Sterne funkeln

rataplan don diri don

Feuer weit und breit

leuchten übers Feld,

und die Männlichkeit

stirbt nicht in der Welt,

unser Herz ist fest und jung.

4. Kamerad laß uns nur ziehen

rataplan don diri don

scheust du auch Not und Mühen

rataplan don diri don

Neue Welt ist not

und sie bricht herein,

wolln beim Abendrot

überm Berge sein,

dann trifft auch uns die Ruh.

Warum “Sing mit, Kamerad!”

Zu einer kulturerhaltenden, wie kulturschaffenden Bewegung gehört auch das Singen. Nun gibt es aus dem deutschen Volk heraus einen reichen Schatz an völkischen, bündischen und soldatischen Liedern, die nicht in Vergessenheit geraten dürfen. Wir wollen mit diesem Angebot eben jene Lieder wieder ins Bewusstsein der heutigen Aktivisten rufen. Weitere Lieder findet du auf Spreaker.