Sing mit, Kamerad! Haltet eurer Herzen Feuer

Der Dichter und Komponist Hans Baumann (1914-1989) schrieb das Lied “Haltet eurer Herzen Feuer”. Besonders in völkischen und bündischen Kreisen fanden seine Lieder große Aufmerksamkeit .

Hans Baumann wurde als Sohn eines Berufssoldaten geboren. Zunächst war er Mitglied in einem katholischen Jugendbund, später wechselte er zur Hitler-Jugend. Seinen Beruf als Volksschullehrer übte Hans Baumann nur kurze Zeit aus, denn schon 1934 wurde er in die Reichsjugendführung berufen, wo er 1935 zunächst als Mitarbeiter der Abteilung „Laienspiele“ und später als Referent für auslandsdeutsche Kulturarbeit tätig war. Von 1939 bis 1945 war er Soldat, meist in der Propagandakompanie 501 an der Ostfront. Bestimmende Themen seiner Dichtung waren die soldatische Pflicht, die Frontkameradschaft, der ehrenvolle Tod fürs Vaterland, die Plichterfüllung der Werkschaffenden und Bauern sowie die Wertschätzung der Mütter als Garanten für die Erhaltung des Volkes. Hans Baumann war nach Ende des 2. Weltkrieges weiter als Dichter und Autor tätig, u.a. schrieb er viele Kinderbücher.

Liedtext “Haltet eurer Herzen Feuer”

1. Haltet eurer Herzen Feuer

Wach durch alle schwere Not,

Bis von unserm Stern ein neuer

Schein in unser Morgen loht.

2. Nicht zu Sternen sollt ihr beten,

Tief in euch liegt euer Los.

Könnt ihr auch euch selber treten,

Sind auch eure Sterne groß.

3. Schaut nicht blind zu euren Sternen,

seht, wie Tod und Leben geht:

selbst ein Stern kann in der Ferne sterben,

der schon eweig steht.

4. Haltet eurer Herzen Feuer

Heilig über alle Zeit,

Künden muß es, daß ihr treuer

Als die hellsten Sterne seid.

Auszeichnungen und Ehrungen

1941 – Dietrich-Eckart-Preis für das Gesamtwerk, gemeinsam mit dem Literaturhistoriker Adolf Bartels

1956 – Friedrich-Gerstäcker-Preis für Die Höhlen der großen Jäger

1959 – Gerhart-Hauptmann-Preis (zurückgezogen 1962)

1968 – Preis der New York Herald Tribune für das beste Jugendbuch

1972 – Mildred L. Batchelder Award für Das Land Ur

Warum “Sing mit, Kamerad!”

Zu einer kulturerhaltenden, wie kulturschaffenden Bewegung gehört auch das Singen. Nun gibt es aus dem deutschen Volk heraus einen reichen Schatz an völkischen, bündischen und soldatischen Liedern, die nicht in Vergessenheit geraten dürfen. Wir wollen mit diesem Angebot eben jene Lieder wieder ins Bewusstsein der heutigen Aktivisten rufen. Weitere Lieder findet du auf Spreaker.