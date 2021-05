8. Mai-Aktionstag in Mittelland

Zum Jahrestag des Kriegsendes kamen Aktivisten des Stützpunktes Mittelland zu einem würdevollen Gedenken zusammen, bei dem den letzten Verteidigern unserer Heimat und den zahlreichen zivilen Opfern der letzten Kriegstage, die ihr Leben verloren haben oder von ihrer Scholle vertrieben wurden, gedacht wurde.

Zusätzlich tauchten an zahlreichen Orten in Nordsachsen, Anhalt, Mansfeld-Südharz und dem Burgenlandkreis mahnende Holzkreuze an Kommunistendenkmälern auf, um die geschichtsverzerrende Verklärung der roten Soldateska als “Befreier” anzuprangern.

Ein ausführlicher Bericht folgt.