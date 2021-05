An die Mutter

Danke, das du da warst als meine Seele einen Nistplatz brauchte,

die Strapazen auf dich nahmst als ich in deinen Bauch eintauchte.

Danke, das du über mich hast gewacht,

am Tage wie auch in der Nacht.

Danke, das du dein Leben für mich hast eingeschränkt,

hast mich stets mit Liebe und Güte getränkt.

Danke, du hast bei der Geburt um mein Leben gekämpft,

und dann mit sanften Händen meine Ängste gedämpft.

Danke, du zogst mich groß und stecktest viel zurück,

hast soviel aufgegeben für mein kleines Lebensglück.

Danke, du warst ein strenger aber guter Lehrer,

ein Lenker und zum Guten Bekehrer.

Danke, du hast mich durch schwere Zeiten getragen,

meine Launen in der Pubertät ertragen.

Danke, du warst mir immer ein sicherer Hafen,

hattest Verständnis wo andere strafen.

Danke, du hast mich mein ganzes Leben lang begleitet,

mich nie im Stich gelassen – auch wenn man sich zerstreitet.

Danke, du warst bei Not immer gleich zur Stelle,

wenn andere sich abkehren – öffnest du deine Schwelle.

Danke, deine Liebe ist grenzenlos und ewig,

dein Herz brennt für mich immer und stetig.

Danke, vor dir kann ich weinen, muss mich nicht schämen,

du hörst meine Sorgen welche mich grämen.

Danke, du reichst mir immer die versöhnende Hand,

auch wenn ich im größten Unrechte stand.

Danke, du bist eine Konstante, bist immer da,

selbst wenn alles in Scherben zerfällt bist du mir noch nah.

Es gibt kaum ein Wort welchem dem Göttlichen näher stand,

aber in dem Wort MUTTER habe ich es wiedererkannt.