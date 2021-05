Auf nach Siegen!

Diesen Sonnbend, am 8.Mai 2021, versammelt sich unsere nationalrevolutionäre Bewegung in Siegen, um unter dem Motto “Kampf der Rotfront” – Für einen deutschen Sozialismus” vor unserem Büro in der Schlachthausstraße 2 eine Kundgebung mit anschließender Demonstration durchzuführen. Gerade der 8. Mai eignet sich geschichtlich gesehen, um dieses Thema kraftvoll in die Öffentlichkeit zu tragen. Legitimiert durch Besatzergnaden zieht der rote Terror eine Schneise der Verwüstung durch die Städte unseres Landes und wendet dabei jedes Mittel an, um nationale Strukturen und Menschen rücksichtslos anzugreifen. Sachbeschädigung, Brandstiftung, schwere Körperverletzung bis hin zu versuchtem Mord, vor nichts wird im sogenannten “K(r)ampf gegen rechts” zurückgeschreckt. Der Staat fasst diese roten Extremisten meist mit Samthandschuhen an, finanziert zum Teil deren Treffpunkte und Zentren. Militante Antifabanden erledigen dann in Seelenruhe die Drecksarbeit der geistigen Brandstifter in den bundesdeutschen Parlamenten, die nicht selten ihre politische Heimat in rot/rot/grünen Parteien inne haben.

Wir haben es satt und werden unseren gerechten Zorn und unsere Wut geschlossen und kraftvoll auf die Straße tragen. Den antideutschen Machenschaften muss ein Ende gesetzt werden. Sei auch du dabei am 8. Mai 2021 in Siegen, 12 Uhr in der Schlachthausstraße 2 und reihe dich in unsere nationalrevolutionäre Demonstration ein. Organisiere den nationalen Selbstschutz und kämpfe gemeinsam mit uns für Freiheit und Sicherheit.

Kampf der Rotfront – Für einen deutschen Sozialismus!