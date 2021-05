Berlin/Spandau: Antifaterror im eigenen Haus

Am vergangenen Montag, den 19. Mai 2021 fielen laut Eigenangabe 30 kriminelle Antifa-Aktivisten kurz vor 22 Uhr im Berliner Bezirk Spandau ein und beschmierten zahlreiche Häuserwände in der Fischerstraße, Wasserstraße und Breite Straße mit gewaltverherrlichenden Parolen, zündeten Pyrotechnik und verteilten verleumderische Hetzschriften gegen eine über 70-jährige Unterstützerin unserer Partei “Der III. Weg”. Die Berliner Polizei ermittelt in der Sache unter anderem wegen Landfriedensbruch. Grund dieses typisch linksextremen Überfalls war ein vermeintlicher Brandanschlag auf ein linkes Wohnprojekt in der Jagowstraße 15 in Spandau, der sich am 9. April 2021 zugetragen haben soll.

Siehe: https://kontrapolis.info/wp-content/uploads/2021/05/le-3.png

Linksextreme Propagandisten bringen mit diesen Vorfällen in der Jagowstraße immer wieder Mitglieder oder vermeintliche Mitglieder unserer Partei in einer sagenhaften verleumderischen Art und Weise in Verbindung. Ein Umstand, der tief in die von Gewaltexzessen und einer krankhaften Opferposition geprägten Antifa blicken lässt.

Heute Morgen führte die Berliner Polizei dann eine Razzia in der besagten Jagowstraße 15 durch und verhafteten einen 19-jährigen Bewohner, der in den Fokus der Ermittlungsbehörden geraten ist. Mit der Sicherstellung von etlichen Beweismitteln verdichtet sich der Verdacht, dass die Brände, Sachbeschädigungen und Bedrohungen wohl aus den Reihen der linksextremen Szene verübt worden sind.

Es zeigt sich einmal mehr, wie wichtig es ist, über das Treiben von Antifa-Banden zu berichten und deren Treffpunkte, Zentren und Protagonisten genaustens im Auge zu behalten. Gestern war es eine “nationale Rentnerin” die Opfer von Angriffen dieser kriminellen Subjekte wurde, morgen bist es vielleicht du. Lilith Evler ist nicht allein in Spandau, eine ganze Bewegung steht hinter ihr und mit ihr die Wahrheit als unsere schärfste Waffe.

Kampf der Rotfront – in Berlin und überall!

Anbei die Stellungnahme der betroffenen Aktivistin in Spandau: