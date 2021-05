Vergangene Woche sorgte ein linksextremer Brandanschlag für Stromausfälle in 20 000 Haushalten im Münchner Osten.

Der Anschlag reiht sich ein in eine beispiellose Reihe linker Anschläge.

Münchner Aktivisten verteilten daher heute Flugblätter in den betroffenen Stadtteilen Berg-am-Laim/ Ramersdorf und Altperlach.

Für’s Vaterland? Bereit!

Für’s Volk? Bereit!

Für die Heimat? Bereit!