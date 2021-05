Auch in der Oberlausitz gedachten Nationalrevolutionäre heute den Toten unseres Volkes. Während sich die herrschenden Politiker mit Ergebenheitsbekundungen an die Besatzer beschäftigen und antideutsche Elemente die eigene Umerziehung und Kriegsverbrechen an dem eigenen Volk feiern, legten Aktivisten unserer Bewegung Kerzen an Gefallenendenkmälern nieder.

8. Mai – wir feiern nicht!