Plauen: Essen in Kindertagesstätten wird teurer

Keine Woche vergeht, in der es nicht zu neuen Meldungen über Preiserhöhungen kommt. Gerade in dieser Zeit ist durch Kurzarbeit und Arbeitsplatzverlust immer weniger Geld vorhanden und dennoch wird uns mehr und mehr Geld aus den Taschen geraubt.

Diesmal betrifft es das Mittagessen in den kommunalen Kindertagesstätten. Ab 1. Juli steigt der Preis für eine Portion um 20 Cent, auf 3,68 Euro. Der Lieferant Sodexo begründet dies mit der Erhöhung des Mindestlohnes.

Die Meinungen zu der Qualität des Essens gehen bei den Eltern weit auseinander. Dennoch muss die Firma auch auf ihre monatlichen Ausgaben achten, die von Mal zu Mal steigen. Die Wurzel allen Übels ist die familienfeindliche Politik der regierenden Parteien.

Immer mehr deutsche Frauen bleiben hierzulande kinderlos, und eine Geburtenquote von gerade einmal 1,3 Kindern pro Frau führt zu einer Überalterung unseres Volkes und somit langfristig zum Volkstod. Das ist die nüchterne Bilanz einer vollkommen misslungenen Familienpolitik der herrschenden Klasse, sowie einer weit verbreiteten, egoistischen Kinder- und Familienfeindlichkeit. Doch mit jedem Kind schenkt eine Familie dem gesamten Volk ein Stück Zukunft und leistet ihren Beitrag zur Erhaltung unserer natürlichen Ordnung. Dies muss mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützt werden.

Unsere Partei „DER III. WEG“ fordert:

keine Elternbeiträge für Krippen-, Kindergarten- und Hortplätze

sofortige Abschaffung der Gebühren für die Schülerbeförderung

gesundes und kostenloses Mittagessen in Kindertageseinrichtungen und Schulen

Erhöhung des Kindergeldes

Einführung eines Muttergehalts

Vergünstigungen bei Kultur- und Freizeiteinrichtungen für Familien und Kinder müssen staatlich geregelt werden

Geld ist in diesem Land ausreichend vorhanden, es wird lediglich falsch ausgeben. So kosten uns alleine die skrupellose Asylpolitik und die ständigen Kriegseinsätze auf der ganzen Welt jährlich dutzende Milliarden an Steuergeldern.

