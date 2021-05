Singen (BaWü): 8. Mai – Wir feiern nicht!

Alljährlich wiederholen sich in der BRD am 8. Mai die Betroffenheitsrituale, mit welchen etablierte Politik im Verein mit den bekannten zivilgesellschaftlichen Vertretern aus den Reihen der Deutschlandhasser einer vermeintlichen Befreiung Deutschlands gedenken. Am sogenannten “Tag der Befreiung” fällt man vor den ehemaligen Kriegsgegnern auf die Knie, um Krokodilstränen in Anbetracht einer imaginierten Alleinkriegsschuld Deutschlands zu vergiessen. Dies ist ein Schlag ins Gesicht all jener Männer und Frauen, die ihr Leben für die Verteidigung ihrer Heimat hingaben, deren Andenken durch die bundesdeutschen Feierlichkeiten an diesem Tag beschmutzt wird. Der 8. Mai ist für uns Nationalrevolutionäre kein Tag, an dem wir vor den Weltkriegsgegnern Deutschlands auf Knien rutschen, sondern Anlass den Helden unseres Volkes zu gedenken, die sich bereitwillig für die Bewahrung ihres Vaterlandes vor dem sich abzeichnenden Untergang opferten. Sie sind es allein, denen wir unseren Dank und ein würdiges Andenken schulden.

Aus diesem Anlass besuchten Aktivisten unserer nationalrevolutionären Partei den Waldfriedhof in Singen, um die dort bestatteten Gefallenen unseres Volkes zu ehren. Die dortige Gedenkstätte wurde von Schmutz und Unrat befreit. In einer sich daran anschliessenden Zeremonie wurde den Ermordeten unseres Volkes in Stille gedacht.