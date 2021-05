Wir schauen hin – Verteiloffensive in Lindau fortgesetzt

Heute verteilten einige Mitglieder unserer nationalrevolutionären Partei hunderte Flugblätter in Lindau.

Schon Ende April machten dort Aktivisten auf die Zwei-Klassen-Corona-Politik unserer führenden Politiker aufmerksam. Damals wurde in Gesprächen mit unseren Mitbürgern deutlich, dass viele Menschen mit der aktuellen politischen Lage unzufrieden sind. Dies wurde als Anlass genutzt, noch mehr Mitmenschen zu erreichen und auch diese auf die in der BRD vorherrschende Bevorzugung Kulturfremder Ausländer aufmerksam zu machen.