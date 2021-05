Zeitarbeit abschaffen! – Flugblattverteilung in Ulm

Am heutigen Sonnabend verteilten Aktivisten unserer Bewegung hunderte Flugblätter mit der Forderung: “Zeitarbeit abschaffen!”. Im Laufe der Verteilaktion wurden unsere Aktivisten von verschiedenen Linksextremisten beleidigt. Zu mehr als primitiven Beleidigungen, die Rückschlüsse auf die asozialen Kreise zulassen, in welchen diese Herrschaften offenbar verkehren, reichte der Mut der linksextremen “Aktivisten” aber nicht. So war man stets darauf bedacht, einen möglichst großen “Sicherheitsabstand” zu uns zu wahren. Die Provokationen wurden für diesen Tag linksliegengelassen und werden zu gegebener Zeit beantwortet. Unsere politische Arbeit wurde unberührt fortgesetzt und wir bleiben in der württembergischen Universitätsstadt aktiv auf der Straße.