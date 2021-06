Aken: Flugblattverteilung gegen den Corona-Wahnsinn und den Impfzwang

In Aken an der Elbe verteilten nationalrevolutionäre Kräfte unserer Partei “Der III. Weg” in den vergangenen Tagen hunderte Flugblätter gegen den Corona-Wahnsinn und den drohenden Impfzwang. Sie setzten damit die Informationskampagne im Landkreis Anhalt-Bitterfeld fort.

Wahnsinn beenden

Seit über einem Jahr befindet sich unser Volk und viele andere Völker in einer Art Geiselhaft. Wahnhaft versuchen die Mächtigen, Freiheits- und Bürgerrechte Schritt für Schritt einzuschränken, jegliche vernunftgesteuerte Handlung im Keim zu ersticken, Andersdenkende zu kriminalisieren und die Wirtschaft vollkommen zu zerstören. Darüber hinaus wird ein neues Humanexperiment an unseren Körpern und denen unserer Kinder vorgenommen. Wer sich diesem Wahnsinn verweigert, wird früher oder später aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Als Vorwand für dieses Handeln dient das Corona-Virus.

Ein neuer und perfider Vorschlag der etablierten Parteien ist es, dass geimpfte Personen Sonderrechte erhalten und Impfkritiker in ihren Grundrechten dauerhaft beschnitten werden sollen. Unzählige Politikbonzen äußerten dieses Wunschdenken. Sollte dieser Wahnsinn umgesetzt werden, so wäre die Gesellschaft tief gespalten, und ein unbekümmertes Leben, wie wir es bisher kannten, gäbe es nicht mehr.

Gegen diesen Wahnsinn waren Aktivisten unserer nationalrevolutionären Partei in den letzten Wochen in Aken auf der Straße und verteilten hunderte Flugschriften an die Bürger dieser Stadt.

Volksgesundheit aufbauen

Unter der Ägide verantwortungsloser Politiker werden Einschränkungen von Freiheitsrechten ohne Maß und Verstand beschlossen. Die Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Menschen hierzulande sind enorm. Die Zahl der schwer Impfgeschädigten wird letztendlich nicht die Opfer der Pandemie aufwiegen.

Mit einem 10-Punkte-Plan steht unsere Partei “Der III. Weg” für ein Programm zur Beendigung der Corona-Krise und dem Erhalt unserer Volksgesundheit.

Covid-19 ist ausschließlich im medizinischen Notstand eine Gefahr für die Volksgesundheit Intensivbetten und Personal aufbauen und vorhalten Keine Einschränkung der Freiheitsrechte Volkswirtschaft und Volksgesundheit bewahren Herdenimmunität und freiwillige Impfung Einheitliche Regeln für Bund und Länder Mediale und politische Hysterie beenden Gesundheitswesen verstaatlichen Seuchenschutzbehörde aufbauen Wirtschaftliche und medizinische Unabhängigkeit

Das System ist gefährlicher als Corona.