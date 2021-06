Antikapitalistische Flugblattverteilung in Bremen

Das Wochenende ist wieder vorbei und viele zog es an die Seen und in die Gärten um sich zu erholen. Die Alltagssorgen gegen das schöne Wetter zu tauschen ist schön und gut, bringt aber keine Veränderung. Entsprechend nutzten Aktivisten am Wochenende die Zeit, um die Bürgerinnen und Bürger in Bremen daran zu erinnern, sich nicht gänzlich vom schönen Schein der Sonne blenden zu lassen, so wie es die Politik tagtäglich mit uns macht.

So landeten wieder unzählige Flugblätter in den Briefkästen unserer Stadt um sich gegen den Mietpreiswahnsinn genauso wie gegen die Zeitarbeit zu stellen, denn Deutsche sollen zukunftsorientiert und langfristig in Lohn und Brot stehen, um dadurch ihren Familien eine sichere Zukunft zu ermöglichen. Alles andere ist Ausbeutung!