Bernburg: Flugschriften gegen Linksextremisten

Mehr als nur Klagen

Die Tatsache, dass die Zieheltern vieler Antifa-Strukturen in allen Landesparlamenten sitzen, lässt keinen Raum für reine Lippenbekenntnisse wie etwa die verzweifelte Forderung nach staatlichen Verboten. Müsste man für die Situation der Deutschen im eigenen Land, also jene, die es auch noch sein wollen, eine Metapher finden, so wäre es sicher eine frostige Kälte, die das eigene Volk erleiden muss. Solidarität innerhalb eines Volkes ist wichtig, so auch im nationalen Lager, doch darf dies nicht das Ende der Fahnenstange sein.

Neben dem Aufbau eines konsequenten Selbstschutzes muss das Thema der Gewalt von Linksextremisten immer wieder in die Öffentlichkeit gebracht werden. Und aus diesem Grund gingen unsere Aktivisten und Aktivistinnen in die Öffentlichkeit. Auch die Presse muss dazu gebracht werden, wieder objektiv zu berichten, und dafür müssen Linksextreme aus den Schreiberstuben ‘raus.

Antifa zerschlagen

Eine zentrale Forderung unserer Partei ist die Zerschlagung aller linksextremen Strukturen durch rechtstaatliche Mittel. Der Staat darf nicht auf dem linken Augen blind sein.

Linksextreme Objekte müssen geschlossen und Finanzquellen ausgetrocknet werden.