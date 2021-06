Dessau: Asylkritische Verteilung in „Mitte“

Aktivisten unserer Partei “Der III. Weg” verteilten in Dessau-Mitte hunderte Flugblätter gegen Ausländergewalt und Asylmissbrauch.

Tragische Zustände

Auch in Sachsen-Anhalts Städten beginnen die Folgen der unkontrollierten Massenmigration, sich nachhaltig schädlich auf das Gesellschaftsleben auszuwirken: Drogenclans, die sogar vor der Bedrohung von Polizisten nicht zurückschrecken, getarnt unter der Bevölkerung lebende islamistische Kriegsverbrecher, tägliche Sittlichkeits- und Gewaltdelikte von Ausländern an Deutschen haben No-Go-Areas selbst schon in kleineren Städten Mitteldeutschlands entstehen lassen, wie man sie bisher nur aus westdeutschen Großstädten kannte.

Auch in Dessau gibt es zahllose Beispiele für die erschreckende Entwicklung in Mitteldeutschland. Berichte über Vergewaltigungen, Messerstechereien, Drogen und Diebstahl erscheinen immer öfter in der lokalen Presse.

Kriminelle und illegale Ausländer raus

Wir von der Partei “Der III. Weg” fordern eine sofortige Abschiebung aller illegalen und kriminellen Ausländer aus Deutschland mitsamt anschließendem Einreiseverbot.

Die Zielpersonen müssen konsequent aufgespürt und anschließend in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden. Sollte das Herkunftsland des sich illegal in Deutschland befindenden oder straffällig gewordenen Ausländers von diesem nicht angegeben werden, ist dieser bis zu einer eindeutigen Identitätsfeststellung in gesonderte Haft zu nehmen.