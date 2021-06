Flugblattverteilung gegen Homopropaganda vor EM-Spiel BRD-Ungarn

Nachdem Ungarn die widerliche Homopropaganda verbieten will (wir berichteten hier), stellte der Münchner Stadtrat einen Antrag, dass die Allianz Arena während dem Länderspiel Deutschland – Ungarn in Regenbogenfarben leuchten soll. Nachdem dies durch die UEFA untersagt wurde, verteilte die Münchner Schwulenlobby Regenbogenfahnen an die Stadionbesucher und auch sonst gab es in München jede Menge Regenbogenunfug.

Mitglieder vom Stützpunkt München/Oberbayern wollten diesen Unsinn nicht unkommentiert lassen und verteilten deswegen rund um das Stadion unsere Flugblätter gegen die Homopropaganda. Es gab eine Menge polizeiliche Repressionen, so dass die eigentliche Verteilung leider nicht länger als 20 Minuten dauerte. Dennoch zeigte man so den Ungarn, dass es auch noch stolze Deutsche gibt. Ein ausführlicher Bericht folgt.

Fürs Vaterland? Bereit!

Fürs Volk? Bereit!

Für die Heimat? Bereit!