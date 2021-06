Göppingen: Verteilung unter dem Motto “Linksextremismus stoppen!”

Im württembergischen Göppingen verteilten regionale Aktivisten an diesem Wochenende etliche Flugblätter zur Thematik “Linksextremismus stoppen!”. Auch wenn es bereits seit vielen Jahren keine linksextreme organisierte Szene in der Hohenstaufenstadt gibt und die letzten Versuche eines Aufbaus einer Antifa-Gruppe durch auswärtige Hilfe im Sande verliefen, so gilt es dennoch wachsam zu sein. Denn mit Blick u.a. auf die Nachbarkreise Schwäbisch Gmünd und Esslingen, in denen es Antifa-Gruppierungen gibt, sollte man auch in und um Göppingen der Anfänge wehren. Daher wurden sowohl in der Innenstadt als auch im Wohngebiet Bergfeld die Themeninfoblätter verteilt, um die Bürger für dieses Problem zu sensibilisieren.

Linksextreme Gruppen gehören konsequent zerschlagen und deutschfeindlichen Strukturen der staatliche Geldhahn zugedreht!