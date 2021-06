Am Abend des 13. Juni verteilten Aktivisten unserer Bewegung hunderte Flugblätter zum Thema “Linksextremismus stoppen!” im Reutlinger Stadtteil Storlach. Nachdem bereits schon in Baden die landesweite Kampagne begonnen hatte, folgte nun auch der Startschuss in Württemberg.

Kampf der Rotfront!

Antifa-Banden zerschlagen!