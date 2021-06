Plauen: Flugblattverteilung gegen Überfremdung in Oberlosa

Am gestrigen Freitag, den 25. Juni 2021, waren Mitglieder vom „III. Weg“- Vogtland in Oberlosa aktiv und verteilten zahlreiche Infoblätter. Grund dafür ist der Plan, dass in die örtliche Grundschule bis zu 30 Prozent ausländische Kinder gesteckt werden sollen.

Alle Hintergründe im folgenden Artikel: Plauen: Oberlosaer – Achtung!

Setzen auch Sie sich für ein besseres Deuschland ein und werden Sie Förderer! Immer wieder wird uns die Frage gestellt, wie unsere Partei unterstützt werden kann. Als Förderer binden Sie sich nicht an eine aktive Mitgliedschaft und entscheiden selbst, ob Sie unsere Arbeit aktiv oder passiv unterstützen möchten. Ab 6 Euro monatlich können auch Sie einen wichtigen Beitrag leisten, denn mit jedem Euro mehr, können weitere Flugblätter gedruckt und Aktionen abgehalten werden. Leisten Sie Ihren Beitrag und werden Sie Förderer! Es geht um unsere Heimat. Wir haben nur diese Eine!

ePost: [email protected]

Threema: ZYSH9EH

WhatsApp/Telegram: 0159-02711721

Telegram-Kanal: https://t.me/derdrittewegvogtland