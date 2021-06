Plauen: Oberlosaer – Achtung!

Was Sozialbürgermeister Steffen Zenner (CDU) plant, spiegelt ein weiteres Mal die skrupellose Asylpolitik der etablierten Parteien wider. In der Stadtratssitzung am 15. Juni 2021, äußerte er OB-Kandidat, dass bis zu 30% ausländische Kinder in die Grundschule nach Oberlosa kommen sollen. Angeblich will Zenner damit eine Schulschließung umgehen.

Doch gerade den etablierten Parteien haben wir es „zu verdanken“, dass immer mehr Schulen schließen müssen. Statt dafür zu sorgen, dass endlich wieder die Geburtenrate steigt, setzen die selbsternannten Volksvertreter auf Masseneinwanderung. Statt unsere Steuergelder vorrangig für die Familien- und Schulpolitik einzusetzen, schmeißen die Etablierten jedes Jahr Milliarden für Kriege und diese volksfeindliche Asylpolitik aus dem Fenster.

Deshalb am 4. Juni 2021 – Keine Stimme den Verräterparteien! Steffen Zenner tritt für die CDU an und Silvia Queck-Hänel wird von der SPD, den Linken und Grünen unterstützt. Wählt am 4. Juni 2021 einen Oberbürgermeister, der sich zuerst für die Interessen der Plauener einsetzt!

