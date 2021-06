Plauen: Messerangriff durch Ausländer

Am Dienstag kam es in der vogtländischen Metropole erneut zu einem Messerangriff durch einen Somalier. In der Neundorfer Vorstadt kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 23-jährigen Täter und einem 35-Jährigen. Im Zuge dessen zog der Ausländer ein Messer und attackierte sein Gegenüber. Der Angriff konnte jedoch abgewehrt werden. Anschließend zerschlug der ausländische Tatverdächtige eine Bierflasche und ging erneut zum Angriff über. Die hinzugerufene Polizei konnte schlimmeres verhindern.

Am Ende wird es hier, wenn überhaupt, auf eine gefährliche Körperverletzung hinauslaufen. Doch wer mit einem Messer und einer zerbrochenen Bierflasche angreift, nimmt den Tod eines Menschen billigend in Kauf. Die Anklage müsste heißen: Versuchter Totschlag!

Kriminelle und illegale Ausländer raus!

Die Partei DER III. WEG fordert eine sofortige Abschiebung aller illegalen und kriminellen Ausländer aus Deutschland mitsamt anschließendem Einreiseverbot. Die Zielpersonen müssen konsequent aufgespürt und anschließend in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden. Sollte das Herkunftsland des sich illegal in Deutschland befindenden oder straffällig gewordenen Ausländers von diesem nicht angegeben werden, ist dieser bis zu einer eindeutigen Identitätsfeststellung in gesonderte Haft zu nehmen.

