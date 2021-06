Sing mit, Kamerad! Deutsch ist die Saar

“Deutsch ist die Saar”, auch als “Saarlied” bekannt, wurde 1920 von dem Saarbrücker Lehrer Hanns Maria Lux auf die Melodie des Steigerlieds gedichtet und verbreitete sich rasch in unterschiedlichen Versionen. Das patriotische Lied, das mit „Deutsch ist die Saar“ beginnt, war vor allem während des Wahlkampfs zur Volksabstimmung am 13. Januar 1935 über den Wiederbeitritt des Saarlandes zum Deutschen Reich sowohl im Saargebiet als auch im Deutschen Reich äußerst populär.

Liedtext “Deutsch ist die Saar”

1. Deutsch ist die Saar, deutsch immerdar,

Und deutsch ist unseres Flusses Strand

Und ewig deutsch mein Heimatland,

Mein Heimatland, mein Heimatland.

2. Deutsch bis zum Grab, Mägdlein und Knab’,

Deutsch ist das Lied und deutsch das Wort,

Deutsch ist der Berge schwarzer Hort,

Der Berge schwarzer, schwarzer Hort

3. Deutsch schlägt das Herz, stets himmelwärts,

Deutsch schlug’s, als uns das Glück gelacht,

Deutsch schlägt es auch in Leid und Nacht,

In Leid und Nacht, in Leid und Nacht.

4. Reicht euch die Hand, schlinget ein Band,

Um junges Volk, das deutsch sich nennt,

In dem die heiße Sehnsucht brennt,

Nach dir, o Mutter, nach dir, nach dir.

5. Der Himmel hört’s! Jung Saarvolk schwört’s,

Lasset es uns in den Himmel schrei’n,

Wir wollen niemals Knechte sein,

Wir wollen ewig Deutsche sein!

