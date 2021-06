In dem Dessauer Ortsteil “Kochstedt“ verteilten Aktivisten unserer nationalrevolutionären Partei “Der III. Weg mehrere hundert Flugschriften gegen linksextreme Gewalt in Deutschland und Dessau.

In den letzten Tagen konnten damit eine vierstellige Zahl an Flugblättern an die Bürger im gesamten Stadtgebiet verteilt und ein klares Zeichen gegen Linksextreme gesetzt werden.

Kampf der Rotfront!