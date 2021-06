Unsere „AG Jugend“ im Raum Leipzig aktiv!

In der vergangenen Woche haben junge Aktivisten unserer „AG Jugend“ von der Partei „Der III. Weg“ in Leipzig und Borna zahlreiche Flugblätter verteilt. Auch in diesen von Linksextremismus bedrohten Gebieten zeigten unsere jungen Aktivisten Flagge und informierten die Bürger über die Gefahren der laufenden Massenimpfkampagne.

Außerdem konnten bei den Spaziergängen an verschiedenen Stellen Plakate gegen den zionistischen Terror im Nahen Osten gesichtet werden, die Unbekannte als Protest gegen Israels jüngste Aggressionen verteilten.

Für viele Leute der Regionen Borna und Leipzig ist volksnahe Politik nicht mehr greifbar und politische Konflikte (wie aktuell im Nahen Osten) nicht wissenswert. Unsere Partei “Der III. Weg” setzt sich für volksnahe Politik ein, um neue Perspektiven zu schaffen, welche in der aktuellen Systempolitik über den Haufen geworfen werden.

Für unsere Partei-Jugend war es eine Herzensangelegenheit, nun auch in Leipzig und Borna größere Mengen von Infomaterial zu verteilen. Den Menschen vor Ort soll so gezeigt werden, dass sie noch nicht aufgegeben wurden und wir als Partei und Gesinnungsgemeinschaft keinen Meter deutschen Boden der Verwahrlosung überlassen. Auch in Leipzig gilt es nun wieder, politischen Boden zurück zu gewinnen und dem deutschen Volk eine lebenswerte Zukunft jenseits von BRD und Kapitalismus zu ermöglichen.