Volksaufklärung in Suhl (Thüringen)

Wie bereits berichtet herrscht bei vielen Einwohnern im thüringischen Suhl reges Unbehagen über die derzeitigen Zustände in der Stadt zwecks den negativen Auswirkungen durch die Bewohner der hiesigen Erstaufnahmeeinrichtung am Friedberg. Auch heute waren wieder Aktivisten unserer nationalrevolutionären Partei “Der III. Weg” in der weltbekannten Waffenstadt unterwegs, um tausende Flugblätter mit der Forderung “Kriminelle Ausländer raus!” zu verteilen. Die Volksaufklärung wird auch in den nächsten Tagen weiter fortgeführt, denn es geht um unsere Heimat, wir haben nur die eine.