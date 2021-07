“Antifa-Terror entgegentreten!” – Aufklärungsarbeit in Staßfurt

Nachdem es in Deutschland seit Monaten zu einer ganzen Reihe von linksextremen Angriffen gekommen ist, verteilten Mitglieder unserer nationalrevolutionären Partei “Der III. Weg” dazu themenbezogene Flugblätter in Staßfurt.

Ungestörter Terror von Links

Brandanschläge, heimtückische Überfälle, Angriffe auf Wohnungen und Autos sind nur einige Beispiele für linksextreme Überfälle. Linksextremisten nehmen bei ihren zahlreichen Anschlägen mittlerweile Tote billigend in Kauf. Dreistellige Millionenbeträge an Steuergeldern fließen trotzdem in den „Kampf gegen Rechts“ und dabei auch in zahlreiche linksextreme Strukturen. Der Verfassungsschutz konzentriert sich durch eine Verbindung von politischem Druck und willfährigen Beamten auf die Verfolgung von Nationalen und seit neuestem auch auf Kritiker der Corona-Politik, während linke Gewalttäter Narrenfreiheit genießen. Die Situation in der Bundesrepublik Deutschland ist grotesk.

Linkem Terror entgegentreten

Linker Terrorismus ist für alle heimattreuen Deutschen nichts Neues. Neu ist bei den aktuellen Fällen lediglich die Häufung von außergewöhnlich brutalen Angriffen. Unsere Antwort auf den roten Terror ist die geistige und körperliche Vorbereitung, die jeder Einzelne vornehmen muss.

Auch wird unsere Partei “Der III. Weg” alle rechtsstaatlichen Mittel zur Zerschlagung von Antifa-Strukturen ausschöpfen.

Werde auch du aktiv und organisiere dich mit uns gegen Linksextremismus!