Aufklärungsarbeit in Pettstadt Lkr. Bamberg

Seit Beginn der systemgewollten Corona-Hysterie liegen sie überall: Masken in jeder Ecke, sei es im Wald, am Straßenrand oder in der Innenstadt. Sie verrotten nicht und somit ist auch durch die sog. “Pandemie” ein weiterer umweltverschmutzender Faktor hinzugekommen. Wir wollen unsere Heimat schützen und in ihrer Schönheit erhalten. Aktivisten aus Oberfranken verteilten daher am Wochenende hunderte Flugblätter zum Thema “Umweltschutz ist Heimatschutz” in Pettstadt. Schütze auch Du Deine Umwelt und entsorge Deinen Müll nicht in der heimischen Natur!