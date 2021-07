Dessau: 10 Punkte gegen die Corona-Krise

Aktivisten unserer Partei “Der III. Weg ” verteilten tausende Flugblätter in Dessau und informierten damit über einen Weg aus der selbstgemachten Krise mit dem Namen “Corona”.

Freiheit statt Corona-Hysterie

Unsere nationalrevolutionäre Partei „Der III. Weg“ spricht sich entschieden gegen eine direkte oder indirekte Corona-Impfpflicht aus und zeigt konkrete Lösungen für ein Ende des Corona-Wahnsinns auf. Unsere Partei hat ein 10 Punkte-Programm zur Beendigung der Krise. In Dessau wurden dazu nun mehrere tausend Flugschriften verteilt.

Freiheit statt liberaler Kapitalismus

Die Vertreter zeigen auch in der sogenannten “Corona-Zeit”, dass sie keine Vertreter des Volkes sind und in einer realitätsfremden Scheinwelt leben. Es ist wenig erstaunlich, dass die sich seit gut einem Jahr so verhalten wie sie es tun und dadurch bewusst oder unbewusst Deutschland in den Ruin treiben. Ihre Maßnahmen zur Beendigung der Corona-Krise müssen deswegen umgehend beendet werden.

Mit einem 10-Punkte-Plan steht unsere Partei “Der III. Weg” für ein Programm zur wirklichen Beendigung der Corona-Krise.