Dessau: Südländer gesucht

Nach einem brutalen Verbrechen sucht die Dessauer Polizei nun einen offenbar ausländischen Täter.

Räuberischer Diebstahl

Der kriminelle Ausländer hatte am 13. Januar versucht, aus einem in der Radegaster Straße geparkten VW eine graue Tasche zu stehlen. Die 31-jährige Besitzerin versuchte den Täter an der Flucht zu hindern. Beim Versuch, dem Mann die Tasche zu entreißen, wurde sie vom Täter gestoßen und stürzte auf den Beton. Durch den Sturz erlitt sie Verletzungen an Händen und Schultern. Der brutale Täter ist bis heute nicht gefasst.

Laut Aussagen der Polizei war der Tatverdächtige etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß. Sie beschrieb ihn als Südländer. Er war 30 bis 40 Jahre alt, hatte dunkle Haare und einen Oberlippenbart.

Kriminelle und illegale Ausländer raus

Wir von der Partei “Der III. Weg” fordern eine sofortige Abschiebung aller illegalen und kriminellen Ausländer aus Deutschland mitsamt anschließendem Einreiseverbot.

Die Zielpersonen müssen konsequent aufgespürt und anschließend in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden. Sollte das Herkunftsland des sich illegal in Deutschland befindenden oder straffällig gewordenen Ausländers von diesem nicht angegeben werden, ist dieser bis zu einer eindeutigen Identitätsfeststellung in gesonderte Haft zu nehmen.