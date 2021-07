Die AG-Jugend im Stützpunkt Mittelland

Wir befinden uns in einer schnelllebigen Zeit, zu schnell kommt einem das eigene Leben durch ein unerwartetes Ereignis bedeutungslos vor. Dass ein solcher Zustand des gesellschaftlichen Verfalls in der Bundesrepublik keine Neuigkeit ist, mussten viele bereits am eigenen Leib erfahren.

Die allumfassende Gier eines „Arbeitgebers“, die Morallosigkeit eines „Drogendealers“ oder gar die Unfähigkeit der eigenen Eltern zu einer aufrechten Erziehung sind nur ein paar Beispiele für das Versagen des Systems, eine lebenswerte Umwelt für unsere Jugend zu schaffen.

Der Junge und das Mädchen auf den Straßen von Leipzig kennt es bereits nicht mehr anders. Ohne Drogen, Alkohol oder Geld ist er in dieser „Gesellschaft“ ein Nichts! Der Junge und das Mädchen von Leipzig sind jedoch zu so viel mehr im Stande, sie sind zu so viel mehr erkoren, als in der steten Dekadenz der Bedeutungslosigkeit zu leben. Sie sind im Herzen noch Deutsche und das Herz eines deutschen Kindes ist erst dann verloren, wenn es kein anderes mehr gibt, was es zum Schlagen ermutigt. Genau diese Herzen rufen nun auch in den Regionen des Stützpunktes Mittelland zur Pflicht! Von Magdeburg nach Leipzig, von Leipzig nach Naumburg, hier überall entfacht sich die Flamme der Deutschen Jugend. Sie entflammt in den bereits erwachten Herzen deutscher Jungen und Mädels, die die Gefahr erkannt haben und zur Tat schreiten.

Diese Flamme ruht in jedem Schoße deutschen Blutes, jene Flamme gilt es zu entfachen. Dieser Aufgabe stellen wir uns mit der AG Jugend. Wo andere bereits scheiterten, halten wir die Stellung, frohen Herzens und reinen Sinnes. In Wort, Schrift und Tat verweilen wir jedoch nicht in unserer Stellung, sondern schreiten mit resoluter Willenskraft voran.

Wir sind uns bewusst, dass die ehrlose Fügung einfacher ist, als mutig aufzustehen, jedoch haben wir diesen Weg aus Idealismus und Liebe zu unserem Volke gewählt. Wir sind bereit, jeden Bruder und jede Schwester unseres Blutes in die Gemeinschaft aufzunehmen, wenn sie den Willen und die unabdingbare Disziplin hierfür mit sich tragen. Es gilt, unserer Jugend eine Perspektive zu schaffen, sowie sie zu erhalten und nur die Götter allein entbinden uns von dieser heiligen Pflicht, der bereits unsere Vorväter folgten. Eine Kultur und Tradition vergeht nicht einfach, sie verschwindet nicht! Sie lebt in uns deutschen Männern und Frauen, Jungen und Mädels! Sie lebt, wenn wir sie leben und sie somit mit fokussiertem Tatendrang vorantreiben und erhalten!

Es liegt an UNS zu schaffen, was bereits verloren geglaubt ist! Fremdbestimmt ist man nur dann, wenn man es nicht verhindern will! Entflieht endlich ihrem Kreislauf, bevor das letzte Licht erlischt. Auf das die Schreckensherrschaft der BRD breche!

Deutsche Jugend erwache aus deinem Schlafe! Entfliehe dem Zeitgeist und werde Teil des Aufbruchs! Lasst uns in eine neue Zeit hinein schreiten, wie es keiner vor uns tat.

Für´s Vaterland? – Bereit!

Für´s Volk? – Bereit!

Für die Heimat? – Bereit!