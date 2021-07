Eisleben: Asylkritische Verteilaktion

Nationalrevolutionäre Kräfte unserer Partei “Der III. Weg” verteilten in Eisleben hunderte Flugblätter gegen Asylmissbrauch und fremde Kriege.

Unhaltbare Zustände

Die Zustände in Eisleben und Deutschland sind unhaltbar. Drogenclans, die sogar vor der Bedrohung von Polizisten nicht zurückschrecken, getarnt unter der Bevölkerung lebende islamistische Kriegsverbrecher, tägliche Sittlichkeits- und Gewaltdelikte von Ausländern an Deutschen haben No-Go-Areas selbst schon in kleineren Städten Mitteldeutschlands entstehen lassen, wie man sie bisher nur aus westdeutschen Großstädten kannte. Auch Eisleben bleibt nicht von diesen Ereignissen verschont.

Wir wollen keine Massenmigration, keinen Asylmissbrauch und all diese negativen Folgen nicht für unser Land! Unsere Partei “Der III. Weg” hat deswegen eine klare Forderung: “Asylflut stoppen!”

Asylflut stoppen!

Gerade die Asylflut hat uns in den letzten Jahren eine nie da gewesene Massenüberfremdung beschert. Beim weitaus größten Teil handelt es sich hierbei nicht um Asylberechtigte nach dem Art. 16a Grundgesetz, sondern vielfach um Asylbetrüger oder so genannte Flüchtlinge, die aufgrund des finanziellen Anreizes mithilfe krimineller Schlepperbanden durch etliche sichere Länder “flüchten”, um sich im Wohlfühlstaat BRD niederzulassen.

Die Asylgesetzgebung muss konsequent verschärft und angewendet werden, um dieser Situation Herr zu werden. Die Schließung der Grenzen und Wiedereinführung von Grenzkontrollen ist hierbei ebenso durchzusetzen wie Asylschnellverfahren innerhalb von 48 Stunden nach Antragstellung. Der Anreiz für Wirtschaftsflüchtlinge muss durch die Wiedereinführung der Residenzpflicht sowie Sachleistungen statt Geld genommen werden, wogegen alle abgelehnten oder kriminellen Asylanten sofort abgeschoben werden müssen.