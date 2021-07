In den vergangenen Tagen fanden in Oberfranken wieder hunderte Flugblätter ihren Weg in die heimischen Briefkästen. Mit verschiedenen Themen wiesen unsere Aktivisten auf die eklatanten Missstände in unserem Land hin und machten damit direkt auf unsere Forderungen aufmerksam. So wurde deutlich aufgezeigt wie wir u.a. zum Thema Umweltschutz, Kindesmissbrauch und zu kriminellen Ausländern stehen.