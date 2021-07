USA: Film von der Demonstration der Patriot Front in Philadelphia

Rund 200 Anhänger der nationalistischen Gruppe „Patriot Front“ marschierten am US-Nationalfeiertag in der Innenstadt von Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania auf. Ein erster Trailer zur Demonstration wurde von “Patriot Front” bereits veröffentlicht. Jetzt wurde ein längerer Film von der Demonstration veröffentlicht. Während der gesamten Demonstration hört man auch, wie die Polizei von Philadelphia – fast in Panik – versucht, die Situation über den Polizeifunk zu regeln. Der Film enthält auch Material, in dem Aktivisten an Schildformationen im Vorfeld trainieren. Außerdem wurden Reden des Anführers der Organisation, Thomas Rousseau, mit veröffentlicht.

