Verteiloffensive in Magdeburg und Burg

Angewidert von den herrschenden Zuständen finden auch in der Region Sachsen-Anhalt immer mehr Menschen den Weg zur nationalrevolutionären Bewegung und beteiligen sich an der großflächigen Aufklärungskampagne des Stützpunktes Mittelland gegen linken Terror, Ausländerkriminalität, Überfremdung und der grassierenden Perspektivlosigkeit und Degeneration unter Jugendlichen. Auch in den letzten Wochen wurden sowohl in Magdeburg als auch in Burg wieder tausende unterschiedliche Themenflugblätter unserer Partei an die heimischen Haushalte gebracht.

Anders als die anderen Parteien versteht sich „Der III. Weg“ nicht nur als ein bloßes Parteigebilde, sondern als eine Bewegung, die zur Zufluchtsstätte für alle vom System entäuschten Deutschen werden soll, die die Liebe zur ihrer Heimat und ihrem Volk teilen und bereit sind, diese kampfentschlossen und wehrhaft gegen die volksfeindlichen Mühlen der BRD zu verteidigen. Damit unsere Bewegung auch zwischen Börde und Altmark weiter wächst, werden in kommender Zeit Aktivisten aus der Region um die Festungsstadt Magdeburg weitere Schritte gehen, um die Botschaften unseres revolutionären Aufbruchs vor Ort noch weiter ins Volk tragen zu können.