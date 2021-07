Vogtland: Bürgerfeindliche Abfallsatzung beschlossen

Zur Kreistagssitzung am 8. Juli 2021 ging es um die neue Abfallsatzung, die im gesamten Vogtlandkreis zum 1. Januar 2022 in Kraft treten soll. Schon die aktuelle Satzung wurde damals ohne große Bürgerbeteiligung beschlossen. Diesmal war es nicht viel anderes.

Mehrere Änderungsanträge verschiedener Fraktionen konnten keine Mehrheit erlangen und am Ende wurde diese katastrophale Satzung mit 45 x Ja, u.a. durch Stimmen aus den Fraktionen CDU, SPD, Freie Wähler, Grüne und AfD, besiegelt. Unser Kreisrat Tony Gentsch (Der III. Weg) und zehn weitere Räte stimmten dagegen.

Die Änderungen im zusammengefassten Überblick:

Grundgebühr:

Die Festgebühr sinkt von 69 auf 62,64 Euro. Doch im Gegenzug kommen Extrakosten auf die Bürger zu.

Sperrmüll:

Bisher wurde der Sperrmüll pauschal bezahlt und war in der Grundgebühr enthalten. Ab 2022 kostet die Abholung 10 Euro.

Biotonnenreinigung:

Die Reinigung gegen eine Gebühr wurde in der neuen Satzung gestrichen. Ab den 01.01.2022 ist diese nur noch eine „Kann-Bestimmung“. Ob das am Ende auch umgesetzt wird, steht in den Sternen.

Papiertonne:

Bisher erfolgt die Leerung im gesamten Kreis 14-täglich. Ab 2024/2025 soll im ländlichen Raum ein Modellversuch mit 4-wöchigem Leerungsrhythmus durchgeführt werden.

Konsequent wählen!

Die Herrschenden verkaufen unser Volk tagtäglich, um ihre eigene Macht zu sichern. Eine ausufernde Masseneinwanderung und die damit verbundene massive Ausländergewalt, die katastrophalen Corona-Zwangsmaßnahmen, die Zerstörung von Klein- und Mittelstandsbetrieben, der Untergang unserer Heimat & Tradition und der Corona-Impfwahn sind nur ein paar Beispiele, die uns die Volksverräter aufdiktiert haben.

Wir treten dieser deutschfeindlichen Politik vehement entgegen und setzen uns entschlossen für die Interessen unseres Volkes ein. Wir wollen Abgeordneten, die mit ihrem Handeln das Volk verraten, das Handwerk legen. Es wird Zeit, dass das Volk den Verursachern die Quittung hierfür ausstellt!

Am 26. September 2021 – Deutsch wählen! DER DRITTE WEG wählen!

