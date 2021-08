Aktiv in Brandenburgs Städten

Nationalrevolutionäre Aktivisten unserer Partei “Der III. Weg” waren unermüdlich unterwegs, um in verschiedenen Städten in der Mark Brandenburg Aufklärungsmaterial zu tagespolitischen Themen an die jeweiligen Haushalte zu verteilen.

In der Stadt Teltow (27.000 Einwohner) wurden tausende Flugblätter zum Thema “Kriminelle Ausländer raus” verteilt. In der bevölkerungsreichsten Stadt im Landkreis Potsdam – Mittelmark sind ebenfalls die negativen Auswüchse einer völlig zügellosen Überfremdungspolitik der etablierten Parteien zu spüren.

Das Wohngebiet Kinkengrund in Bad Belzig (ca. 11.000 Einwohner) wurde von unseren Aktivisten ebenfalls mit ausreichend Material abgedeckt. Gerade seit 2015 wurden und werden hier vermehrt Ausländer in Wohnungen einquartiert. Auch hier verändert sich das Stadtbild zusehends und die Lebensqualität leidet. Beide Städte liegen im Landkreis Potsdam-Mittelmark.

In Falkensee (ca. 44.000 Einwohner), im Landkreis Havelland gelegen, wurde in einem großen Wohngebiet verteilt.

Strausberg (ca. 27.000 Einwohner), im Landkreis Märkisch-Oderland gelegen, wurde ebenfalls mit tausenden Flugblättern zu verschiedenen Themen versorgt.

Auch die Landeshauptstadt Potsdam (ca. 180.000 Einwohner) wurde aufklärerisch bearbeitet. In den Stadtteilen Schlaatz und Waldstadt I und II fanden die Anwohner großflächig Flugblätter unserer Bewegung in ihrem Briefkasten.

Themen waren “Kriminelle Ausländer raus”, “Das System ist gefährlicher als Corona” und “Corona Ausländerbonus?- Wir schauen hin!” sowie “Stoppt den linken Terror in Deutschland”.

Somit konnten in den benannten Städten annähernd 20.000 nationalrevolutionäre Aufklärungsflugblätter an die Einwohner verteilt werden. Mit derzeit noch bescheidenen Mitteln werden unsere Brandenburger Aktivisten dennoch weiterhin größtmögliche Propagandaaktionen durchführen, um aufzuklären, zu sensibilisieren und zum Nachdenken anzuregen. Es geht um unsere Heimat, wir haben nur die eine.