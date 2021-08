Ausschreitungen im Ankerzentrum Bamberg

Ausländische Bewohner des Ankerzentrums Bamberg lieferten sich in den vergangenen Tagen eine wüste Schlägerei.

Im Ankerzentrum in Bamberg kam es erneut zu einer Auseinandersetzung zwischen verschiedenen größeren Menschengruppen.

Die Ethnien gerieten in einen zunächst verbalen Streit, der sich schnell zu einer handfesten Auseinandersetzung entwickelte. Vier Personen wurden in diesem Zusammenhang verletzt.

Die Polizei rückte an und nahm sechs Personen fest.

Wir von der Partei “Der III. Weg” fordern eine sofortige Abschiebung aller illegalen und kriminellen Ausländer aus Deutschland mitsamt anschließendem Einreiseverbot.

Die Zielpersonen müssen konsequent aufgespürt und anschließend in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden. Sollte das Herkunftsland des sich illegal in Deutschland befindenden oder straffällig gewordenen Ausländers von diesem nicht angegeben werden, ist dieser bis zu einer eindeutigen Identitätsfeststellung in gesonderte Haft zu nehmen.