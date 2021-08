Expedition Avantura – Vlog #19: So eine Präsidentenvilla habt Ihr noch nicht gesehen ⦿ Janukowitsch ⦿Teil 1/2

Einer der Höhepunkte meiner Ukrainereise: Besucht mit mir exklusiv den ehemaligen Landhauspalast des Präsidenten Viktor Janukowitsch, der im Zuge der Kyiver Proteste vom Volk aus seinem Prunkbau vertrieben wurde und sich noch im letzten Moment, mit Diamanten und kostbaren Gemälden, durch einen Fluchttunnel auf die Krim und dann – durch die Hilfe Putins – nach Russland absetzen konnte! Hier wurde einem korrupten Volksverräter, der sein eigenes Land verkaufte und sogar fremde Besatzungssoldaten in die Heimat rufen wollte, eine klare Ausweisung erteilt. Was wir dann im Nachhinein in seinem Anwesen vorfanden, ist an Megalomanie nur schwer zu übertreffen und sinnbildlich für die mafiösen Methoden politischer Oligarchen aus dem Osten Europas.

Avantura ist ein unterhaltsames und lehrreiches Reiseprojekt aus der Sicht eines Ethnopluralisten und Antiglobalisten. Eine mit diversen Kameratechniken, Medien und Formaten begleitete Dokumentation unterschiedlicher Lebensräume und deren einheimischer Bevölkerung. Im Vordergrund stehen Landschaftsaufnahmen, Kulturausflüge und Sehenswürdigkeiten, aber auch alltägliche Lebensrythmen im jeweils urbanen oder ursprünglichen Terrain.

Der reisende Erzähler, Baldur Landogart, stellt des Weiteren interessante Charaktere, aufschlussreiche Organisationen und wissenswerte Kampagnen vor, welche einen Mehrwert generieren und gleichgesinnten Antiuniversalisten, über alle Wirtschaftszonen und festgelegten Nachkriegsgrenzen hinweg, zu einem stärkeren Netzwerk zusammenführen. Avantura ist konzeptionell gestaltet, jedoch flexibel modulier- und erweiterbar.

Betrachter und Konsumenten können die Unternehmung durch Spenden fördern und sind aufgerufen, die verschiedenen Kanäle zu abbonieren, Beiträge zu teilen, sinnvoll zu kommentieren und somit viral zu unterstützen. Kooperationspartner können als Werbepartner in Erscheinung treten. Reisefreudige Gefährten können sich streckenweise mit einem eigenen Fahrzeug anschließen.

Weitere Infos unter http://expedition-avantura.de

Alle aktuellen Avantura-Seiten:

►YouTube (Vlogs): youtube.com/c/Avantura_Expedition

►Instagram (Aktuelle Fotos & Stories): instagram.com/avantura_expedition/

►Facebook (Beiträge & Kommentare): facebook.com/avantura.expedition

►VK: vk.com/club196630217

►Telegram-Kanal: t.me/expedition_avantura

►Telegram-Gruppe: Avantura_Diskurs

►Telegram-Archiv: t.me/avantura_archiv

►PeerTube: ignazbearth.ch/accounts/avantura

►Netzseite: expedition-avantura.de



Vielen Dank für Eure Abos, Likes, Kommentare und das Teilen! Dadurch kann das Projekt und seine Inhalte in die Öffentlichkeit kommuniziert werden.