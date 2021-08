Magdeburg: Tausende Flugblätter gegen Propaganda für sexuelle Entartung

In Magdeburg haben fleißige Aktivisten das sommerliche Wetter genutzt, um im Vorfeld des am 14.08. stattfindenden „Christopher-Street-Day“ (CSD) zahlreiche Flugblätter gegen Homo-Propaganda an die Haushalte der Stadt zu verteilen und damit für die familienfreundliche Kampagne unserer Parteibewegung „Der III.Weg“ zu werben.

Nicht erst seit dem provozierenden Skandalverhalten der BRD-Fußballmannschaft gegen die Gäste aus Ungarn während eines EM-Gruppenspiels in München ist der Regenbogenkult in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung gerückt, sondern auch die kapitalistische Vermarktungs- und Werbephilosophie bedient sich in letzter Zeit verstärkt der Schwulen- und Lesbenverherrlichung, ob durch Regenbogenfahnen an Supermärkten oder durch unterschwellige Botschaften in der Fernsehwerbung.

Damit die gesunde Familie als kleinste und wichtigste Keimzelle des Volkes vom dem volksfeindlichen Klüngel aus liberaler Politik und Kapital nicht weiter als „Auslaufmodell“ diffamiert wird und stattdessen widernatürliche und unfruchtbare „Lebenspartnerschaftsmodelle“ zur Normalität erhoben werden, ist unsere nationalrevolutionäre Partei angetreten, um diese Zustände zu bekämpfen und mit der penetranten Schwulen-Propaganda Schluss zu machen. Deutschland muss leben! Darum sind alle Deutschen in Magdeburg und anderenorts dazu aufgerufen, sich unserer Bewegung anzuschließen und für die gesellschaftliche Gesundung unserer nationalen Gemeinschaft einzutreten!