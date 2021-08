Am vergangenen Sonntag durfte in den ersten Städten in Oberfranken mit der Plakatierung begonnen werden. Zahlreiche Plakate wurden von Aktivisten unserer Partei aufgehängt, um somit auch in Oberfranken klar zu machen, dass es eine wirkliche Alternative für uns Deutsche gibt!

Am 26. September heißt es: “Der III. Weg” wählen!

Fürs Vaterland? Bereit!

Fürs Volk? Bereit!

Für die Heimat? Bereit!